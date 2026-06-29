29 de junio de 2026

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Cooperativa Eléctrica: capacitación en Reconectadores de Media Tensión

15 horas atrás Fm Alpha

Se llevó a cabo una capacitación destinada al personal de nuestra Cooperativa sobre el funcionamiento, operación y mantenimiento de reconectadores de media tensión de las marcas Cooper, Nulec y Tavrida. Estos equipos cumplen un rol fundamental en la red eléctrica, ya que permiten detectar interrupciones, realizar maniobras automáticas y restablecer el servicio ante fallas transitorias, contribuyendo a reducir los tiempos de corte y a mejorar la continuidad y calidad del suministro eléctrico. La formación, dictada por el equipo técnico de nuestra Cooperativa, brindó herramientas para la correcta operación y utilización de estos dispositivos, fortaleciendo la preparación del personal para las tareas realizadas en la línea Pardo. Esta incorporación se suma a la tecnología ya instalada en las restantes líneas de los sectores urbano y rural. Seguimos sumando capacitación, tecnología y planificación para brindar un servicio eléctrico cada vez más confiable y seguro para nuestros asociados.

Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda.

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