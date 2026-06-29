29 de junio de 2026

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La Buena Noticia: un nuevo test del Conicet podría simplificar el control de pacientes renales

15 horas atrás Fm Alpha

Investigadores del CONICET desarrollaron un test digital portátil que podría facilitar el seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica, una patología que requiere controles frecuentes y, en muchos casos, complejos traslados a centros de salud. El estudio se realizó en el servicio de nefrología del Hospital Interzonal General de Agudos General San Martín, donde el sistema fue evaluado en pacientes en tratamiento de diálisis durante varios meses. Allí se lo comparó con los análisis tradicionales y, en la práctica, ambos arrojaron resultados similares. El desarrollo fue llevado adelante por un equipo del INIFTA (UNLP) junto a la empresa Gisens Biotech. A diferencia de la extracción venosa habitual, el sistema funciona con una simple gota de sangre del dedo. En unos siete minutos entrega valores clave como urea, sodio y potasio, lo que abre la posibilidad de hacer controles fuera del hospital. En las pruebas, el dispositivo alcanzó una exactitud cercana al 97,5%. También se registró una menor variabilidad en comparación con algunos equipos de laboratorio. Pero quizás el dato más llamativo vino de los pacientes: el nivel de dolor fue sensiblemente menor que con el método tradicional, y la mayoría valoró la idea de poder controlarse sin depender siempre del hospital. “Facilita el seguimiento y permite anticipar descompensaciones”, explicó uno de los investigadores, Esteban Piccinini. Más allá de los números, el equipo sostiene que este tipo de herramientas podría cambiar la forma de monitorear enfermedades crónicas, sobre todo en personas que necesitan controles frecuentes o viven lejos de los centros de salud.

Fuente: La Capital (Mar del Plata)

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