Hoy se conocerá al campeón del torneo apertura

Ferrocarril Roca y El Taladro jugarán esta tarde desde las 16 Hs en el estadio “27 de abril” de los albicelestes. Los ferroviarios llegarán al encuentro de esta tarde, con una clara ventaja por haber ganado 3 a 0 en el primer cruce en el CEF N° 6. A los “verdes” solo les queda la heroica para poder dar vuelta su historia futbolística en el primer torneo oficial del 2026.

Por Flavio Iacomini

La priemra división de Ferrocarril Roca, junto a su cuerpo técnico y sus hinchas, se relamen porque si esta tarde logran gritar campeones alcanzarán el cuarto título oficial consecutivo.

Lo explicado antes, las posibilidades para Ferro están al alcance de la mano. Solo una acción, con características de hazaña, tendrá la posibilidad de ejecutar hoy El Taladro cuando el equipo de Gonzalo Aparicio pise el césped del estadio albiceleste de Avellaneda y Vidal.

El verde, no tendrá otra opción que salir a buscar la victoria desde el primer minuto, porque además deberá convertir tres goles para acceder a los penales, un hecho difícil pero no imposible en el planeta futbol.

También esta tarde, se podrá observar con que plantel contará el cuerpo técnico de los ferroviarios, debido a que el próximo miércoles, los dirigidos por Juan Cruz Candina definirán su clasificación a semifinales en el Pre Federal en Saladillo, cuando en partido revancha enfrenten a Oro Verde de la vecina localidad.

En caso de Ferrocarril Roca consagrarse nuevamente esta tarde, el histórico club ferroviario lograría su cuarto título en fila en la Liga de Fútbol de las Flores, ya que antes ganó el Clausura 2024 y el Apertura y Clausura 2025

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