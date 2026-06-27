Julio López, florense desde Dallas para FM Alpha: «Esta noche estaremos en el estadio»

A horas del encuentro que la selección argentina disputará ante Jordania en el Dallas Stadium por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026, hablamos con el florense radicado en Estados Unidos, quien dirá presente junto a su familia en el estadio. «Realmente estamos ansiosos no por el partido en sí porque Argentina ya está primera y clasificada a la siguiente fase sino por el ambiente festivo que habrá en las tribunas y claro, la posibilidad de ver aunque sea un rato a Messi en el campo de juego», contó Jorge. «Nosotros estamos en Irvin (Texas) a 20 minutos y vamos a llegar sin problemas. Anoche estuvimos en la reunión de hinchas argentinos donde hubo mucha alegría y celebración. Además el clima acompaña porque estamos en pleno verano. Está todo muy bien organizado y con mucha seguridad así que estamos muy contentos».

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