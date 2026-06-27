Médicos for export: El Dr. Mauricio Alejandro podría ocupar temporalmente la dirección del hospital de Rauch

Seguramente no es el único medico florense que realiza alguna cobertura en ciudades vecinas, de hecho, el Dr. Alejandro, ya se encuentra coordinando la delicada área de terapia de Rauch, pero lo que llama la atención, es que mientras el municipio local respalda con aportes para que los estudiantes de medicina culminen su carrera para que se aboquen a pleno en los estudios, y que el día de mañana vuelvan a nuestra ciudad, por otro lado, nos encontramos que algunos consiguen un lugar en otros nosocomios.

Sin afirmar que este es el caso, la realidad marca que varios municipios tienen un colapso en asistencia médica, no hay profesionales, existiendo una especie de contienda de acuerdo a la capacidad de pago en otras ciudades, donde gran parte de ellos parten donde son más reconocidos. Ahora el debate se dará en el HCD de la vecina localidad, ya que el hospital vecino depende del sustento del municipio rauchense.

EL INFORME DE RAUCHNEWS

EL EJECUTIVO PROPONE AL DR. MAURICIO ALEJANDRO PARA CUBRIR LICENCIAS EN LA DIRECCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL

La iniciativa elevada al Concejo Deliberante busca garantizar la continuidad de la gestión médica y técnica. El profesional propuesto, quien se desempeña actualmente como coordinador de Terapia, cuenta con experiencia previa como director hospitalario en la región.

El Departamento Ejecutivo de Rauch presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a formalizar la estructura de conducción del Sistema de Salud. La propuesta no solo busca convalidar las designaciones del Dr. Guillermo Patricio Zappettini como Director y del Lic. Gastón Rivero como Subdirector —quienes asumieron sus funciones el pasado 1 de junio—, sino también establecer un esquema de suplencia legal para la máxima autoridad del hospital.

Para esta tarea, el Ejecutivo ha propuesto formalmente al Dr. Mauricio Alejandro. Según los fundamentos del proyecto, Alejandro es un profesional que ya presta servicios en el Hospital Municipal «Gral. Eustoquio Díaz Vélez», posee un acabado conocimiento del funcionamiento del nosocomio y cuenta con la capacitación específica necesaria para asumir tal responsabilidad.

Es importante destacar que, desde que asumió la nueva dirección del sistema de salud local, el Dr. Mauricio Alejandro se desempeña como el coordinador de Terapia. A su perfil técnico se suma una sólida trayectoria en gestión pública: el Dr. Alejandro fue Director del Hospital Zonal de Las Flores durante el año 2016, lo que le otorga una experiencia previa fundamental en la conducción de centros de salud de complejidad.

La necesidad de contar con un médico para este reemplazo transitorio radica en que la Dirección del Sistema de Salud concentra la responsabilidad de la fiscalización técnico-sanitaria y la gestión del riesgo clínico. El Ejecutivo sostiene que, si bien la gestión puede ser interdisciplinaria, existen actos administrativos y sanitarios que requieren dictámenes clínicos y competencias exclusivas del ejercicio médico, los cuales deben estar garantizados incluso durante las licencias ordinarias del director titular.

De aprobarse la normativa, el Concejo Deliberante dejará ratificado el equipo de conducción y asegurará la operatividad del único efector de salud del partido de Rauch ante cualquier contingencia o período vacacional de sus autoridades.

Fuente: https://rauchnews.com.ar/el-ejecutivo-propone-al-dr-mauricio-alejandro-para-cubrir-licencias-en-la-direccion-del-hospital-municipal

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