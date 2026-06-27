27 de junio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Fogata de San Juan este sábado

5 minutos atrás Fm Alpha

Se trata de una celebración pagana, cuyo origen está en la llegada del solsticio de verano: el fuego purifica y quema lo viejo y malo, con el fin de dejar espacio a nuevas oportunidades y deseos. En nuestra ciudad, organizado por el Centro Vasco «Loretako Euskaldunak», tendrá lugar este sábado 27 a las 15hs. en la quinta ubicada en Lucangioli y Carramasa con entrada libre y gratuita. «Viviremos una jornada especial llena de recuerdos y tradición», indicaron los organizadores.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Policiales: parte de prensa con los últimos hechos

14 minutos atrás Fm Alpha

Campaña solidaria: piden ayuda para una familia que sufrió un incendio

16 horas atrás Fm Alpha

Torneo Apertura: se juegan las finales de vuelta de las divisiones inferiores

16 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Fogata de San Juan este sábado

5 minutos atrás Fm Alpha

Policiales: parte de prensa con los últimos hechos

14 minutos atrás Fm Alpha

Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por el Tren de la Costa

41 minutos atrás Fm Alpha

Campaña solidaria: piden ayuda para una familia que sufrió un incendio

16 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.