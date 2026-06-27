Policiales: parte de prensa con los últimos hechos

ALLANAMIENTO POSITIVO: DETENCION Y SECUESTRO Personal policial de la Estacion de Policía Comunal, llevó a cabo un allanamiento en una vivienda del Barrio Solidaridad de esta ciudad, en el marco de una investigación por el delito de Lesiones Graves con intervención de la UFI N° 9 del Departamento Judicial Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic. Como resultado del procedimiento, se hizo efectiva la detención de Lucas Kevin Eluaiza, imputado en la causa que se investiga. Asimismo, durante la diligencia se procedió al secuestro de un motor de motocicleta marca Honda de 110 cc que presentaba la numeración identificatoria suprimida, iniciándose actuaciones por infracción al artículo 289 del Código Penal. El detenido permanece alojado en dependencia policial, sector calabozos, a disposición de la autoridad judicial interviniente.

SECUESTRAN VEHÍCULO CON IRREGULARIDADES EN LA NUMERACIÓN DEL MOTOR Personal policial interceptó un automóvil Renault 12 en la intersección de las avenidas San Martín y Rivadavia de esta ciudad, conducido por el ciudadano Carlos Cacecres (24). Durante la identificación del rodado, se constató que el dominio no registraba impedimentos, aunque el motor figuraba dado de baja. Asimismo, al verificarse su numeración, se estableció que la misma se encontraba impresa sobre una chapa adherida con pegamento y correspondía a otro vehículo. Por tal motivo, se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 289 del Código Penal, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, disponiéndose las pericias correspondientes sobre el rodado secuestrado.

APREHENDIDO POR ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores procedió a la aprehensión de Facundo Nahuel Acosta (37) en un domicilio ubicado sobre calle Los Reseros de esta ciudad. El procedimiento tuvo lugar luego de que el sujeto intentara agredir al personal policial interviniente y opusiera resistencia al accionar de los uniformados, sin lograr su cometido. Como resultado del hecho, no se registraron efectivos lesionados. Se iniciaron actuaciones por el delito de Atentado y Resistencia a la Autoridad, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores. El aprehendido fue alojado en dependencia policial, sector calabozos, a disposición de la Justicia.

CONDUCÍA UNA MOTOCICLETA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y LE RETUVIERON EL VEHÍCULO Y LA LICENCIA En el marco de los operativos de prevención de ilícitos, personal de la Estación de Policía identificó a

Santiago Álvarez (25), quien circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR 150 cc por la intersección de las avenidas Perón y Sarmiento. Durante el control, se constató que el conductor se encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual se labró la correspondiente acta de infracción por incumplimiento de la

Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. Como consecuencia, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del motovehículo, tomando intervención el Juzgado de Faltas de Las Flores a cargo del Dr. Marcelo Genusso. Desde la Jefatura de Policía Comunal se informa que estos operativos de control y prevención continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, prevenir ilícitos y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

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