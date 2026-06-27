Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por el Tren de la Costa

La periodista Ernestina Pais murió anoche viernes a los 54 años luego de protagonizar un accidente ferroviario en un paso al nivel de San Isidro cuando se encontraba en camino hacia Tigre para protagonizar la obra «El Divorcio del Año». La exconductora de CQC conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa. En cuanto los efectivos y los equipos de emergencia llegaron al lugar, constataron que Pais había muerto y que era la única ocupante del vehículo. En la escena se encuentran trabajando bomberos y peritos para determinar cómo ocurrió el accidente. La investigación quedó a cargo de la UFI de Martínez. Cabe señalar que el 3 de marzo se vio involucrada también en un accidente de tránsito en Vicente López. En el lugar del hecho, se negó a realizar el test de alcoholemia, por lo que el personal municipal le labró un acta por positivo (según el protocolo ante la negativa) y el vehículo fue secuestrado. Era la cuarta vez en siete años que la actriz quedaba afectada en un accidente de tránsito. La primera vez fue en 2019, cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando en un presunto estado de ebriedad, chocó contra un auto estacionado en una calle de Olivos, partido de Vicente López, e intentó darse a la fuga. En 2022, impactó contra un auto en el barrio porteño de Palermo, intentó escapar y fue detenida por la Policía. Luego, en 2023, colisionó otra vez contra un vehículo estacionado en el barrio de Núñez. Cuando quisieron realizarle el test de alcoholemia, también se negó a hacerlo.

Fuente: Diario El Día (La Plata)

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