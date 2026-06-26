26 de junio de 2026

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Campaña solidaria: piden ayuda para una familia que sufrió un incendio

3 segundos atrás Fm Alpha

Importantes pérdidas materiales sufrió una familia en las primeras horas de este viernes luego de un voraz incendio en una vivienda ubicada sobre calle Bernardo de Irigoyen casi Lucangioli. Por tal motivo, se ha dado inicio a una campaña solidaria donde se necesita con urgencia frazadas, ropa de abrio, calzado y si fuese posible, una heladera y un lavarropas. Para contactarse con los propietarios de la vivienda comunicarse al 46-5701. Cada gesto cuenta.

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