Torneo Apertura: se juegan las finales de vuelta de las divisiones inferiores

(ver cronograma de horarios) El fútbol florense consagrará este fin de semana a los campeones del fútbol de inferiores. Luego del título conseguido por Ferro (Fútbol Femenino) hace una semana, llegará el turno este sábado para Reserva, Sub-17, Sub-15, Sub-13, Sub-11 y Sub-9. Serán las finales de vuelta que se jugarán de la siguiente manera: Sub-9: Juventud Deportiva-Juventud Unida, Sub-11: Juventud Deportiva-El Taladro, Sub-13: El Taladro-Ferro, Sub-15: El Taladro-Ferro, Sub-17: El Taladro-Ferro y Reserva: Juventud Deportiva-Juventud Unida.

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