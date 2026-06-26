Facundo Pier sigue avanzando en «Es mi sueño»

(ver video) Luego de una nueva presentación ante el jurado, el talentoso cantante florense continúa avanzando con paso firme en «Es Mi Sueño», la emisión de Canal 13 liderada por Guido Kaczka. Luego de haber conseguido las cuatro luces verdes en su debut, Pier ratificó su clasificación a la tercera fase del concurso. En diálogo telefónico con el programa «Alto Voltaje» que conduce Milagros Cáceres por la 91.5, Facundo señaló que «la verdad que contento por este momento que estoy pasando y agradecido con todos, todavía sigo respondiendo mensajes que me llegaron. La experiencia ante este jurado y entre tantos participantes tan talentosos me pone muy feliz». En otro contexto de la entrevista, el cantante reconoció que «más allá que me dedico a esto y estoy todos los fines de semana actuando en algún lugar uno se pone ansioso y algo nervioso porque esto de actuar en la televisión y ser evaluado por cantantes profesionales no es algo de todos los días».

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