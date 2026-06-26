BM – viernes 26 de junio

JUEGOS BONAERENSES 2026 – CULTURA: QUINTA JORNADA DE LA ETAPA LOCAL Esta mañana se realizó en la Dirección de Cultura la quinta jornada de la Etapa Local de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2026 con la disciplina Teatro en la categoría Juveniles. El público disfrutó de obras de artistas locales, en un espacio que promueve la cultura, el encuentro y el talento de la comunidad. Queremos felicitar a cada uno de los participantes que formaron parte de esta jornada; el solo hecho de animarse a participar, los convierte a todos en ganadores.

Compartimos los resultados:

Primer puesto para el elenco “Lombrices” de Pablo Albarello integrado por Lautaro Duarte, Caetana Verteramo, María Paz Duarte y Milena Ríos, que logró el pasaje al regional que se desarrollará el día 28 de agosto en la ciudad de Tapalqué.

Segundo puesto para “Los Argentos”, obra de teatro integrada por Bianca Berro, Paulina Caputo, Valentina Grimaux, Alma Reinoso y Juan Cruz Fernández.

La actividad de los Juegos Bonaerenses en disciplinas culturales continuará el martes 30 de junio desde las 9 horas en el Teatro Español con la última fase local en las disciplinas: Danza Teatro, Danzas Folclóricas y Malambo.

SE VIENE LA “PEÑA POR LA PATRIA” EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA El próximo jueves 9 de julio, el arte, la danza y la música confluirán en un evento enmarcado dentro de los festejos por el Día de la Independencia argentina. La Dirección Municipal de Cultura es la entidad encargada de la organización de este evento que desde las 12 del mediodía se desarrollará en la Plaza Mitre y del que también participarán artesanos y emprendedores locales y de carros gastronómicos de nuestra ciudad. Es válido de destacar que todos los protagonistas que participarán de “La Peña por la Patria” serán artistas florenses que subirán al escenario para amenizar una jornada libre, abierta y gratuita para toda la comunidad.

OPERATIVO ESPECIAL DE LIMPIEZA Desde la Subsecretaria de Equipamiento y Operaciones, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se recuerda que este sábado 27 de junio se realizará un nuevo Operativo Especial de Limpieza. En esta oportunidad, se ejecutará en la zona comprendida por Av. Carramasa, Av. Pte. Perón, Ruta 30 y Av. Avellaneda. Se informa a la comunidad que, como se hizo anteriormente en la zona Este, se recolectarán ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera. El operativo se llevará a cabo a partir de las 7 horas y se extenderá hasta las 13 horas.

“LOS DEL MONTE” SE PRESENTARÁN EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR Un espectáculo de alto nivel artístico musical ha sido programado para este viernes 26 de junio en Folclore para Escuchar. En el Salón Rojo del Palacio Municipal, desde las 21 horas, se presentarán Los del Monte, en un ciclo que, bajo la idea, producción y locución de Fernando Calles en su vigésima temporada, eligió a un dúo de artistas de renombre nacional. La extensa e importante trayectoria de los hermanos Esteban y Hugo Gargiulo, tuvo como referencia en sus inicios la interpretación de piezas del cancionero popular tradicional de artistas como Los Chalchaleros, Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, entre tantos otros. Siempre fue destacada la presencia de Los del Monte en diferentes eventos de alcance nacional como Cosquín, el Festival de Baradero, por citar dos sitios donde el dúo llevó su música nativa argentina. En la actualidad, después de algunos años en pausa, pero con la misma fuerza y estilo propio que los caracteriza, Los del Monte regresan con un repertorio variado y original que pinta las costumbres y paisajes de nuestra tierra. Es importante subrayar que el ciclo Folclore para Escuchar es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

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