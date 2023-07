Suescún vino a apoyar a Dorronsoro

El intendente de la ciudad de Rauch Maximiliano Suescún, llegó en la tardecita del jueves al nuevo local partidario de Pueyrredón 441 al lanzamiento de la campaña del pre candidato a intendente Federico Dorronsoro. Luego del evento habló con la prensa.

«Estamos acompañando a Fede y este grupo de personas dando lo mejor de sí, que se involucren en la política es muy importante. Dentro de este espacio venimos a acompañarlos porque son buena gente y son una alternativa válida y que la gente debe acompañar…Es un contexto muy difícil y complejo, a veces tiende a confrontarse la grieta hasta dentro de los mismos espacios, hay que resolver los problemas de la gente, preocuparse por plantear ideas y convocar vecinos, a veces nos plantean situaciones muy difíciles, parece que para entender de economía hay que ser master o tener un doctorado de no se qué…pero hay cuestiones básicas, el país es como una casa grande y no hay que gastar más de lo que se tiene, hay que hacer un sacrifico para tener un logro. Los países que pasaron por esto de la única manera que salieron fue trabajando. Nos tenemos que convencer de que hay que respetar las instituciones, trabajar, establecer orden, saber que primero hay un país, todos los días nos levantamos, ponemos las noticias y nos queda la sensación que el país es una mierda y no, es maravilloso, todos los días hay millones de argentinos que se levantan a laburar y lo hacen con pasión, necesitamos ordenarnos y ponernos de acuerdo…Estamos en un proceso donde la gente va a ordenar lo interno y luego lo general, hay que ponernos de acuerdo y saber que no hay soluciones mágicas, la solución no es esperar que venga una fábrica y den 2 mil puestos de golpe. Si por ahí viene mejor, pero por ahí se va de golpe termina dejando un agujero enorme en la economía local…Hay que generar una sinergia, me encanta esto de trabajar en equipo, trabajar con personas de intendentes de la zona también es importante, hay que luchar y pelear con pasión en lo que uno cree. Si el grupo de Fede tiene esa idea tiene que caminar toda la ciudad y llegar al vecino como lo está haciendo. En la charla necesitamos que el vecino se exprese. Hay que trabajar en conjunto, tiene que ser la unión si no, no vamos a salir…” Decía el intendente rauchense.

AUDIO DE LA CONF DE PRENSA CON SUESCÚN

