Susana D’Agosto, referente de «Mujeres en Movimiento contra la Violencia de Género»: «A las mujeres nos queda mucho por andar»

En el marco del Día Internacional de la Mujer, D’Agosto habló este martes en «El Periodístico», con el Lic. Daniel Cúccaro. Sobre la fecha en cuestión, D’Agosto afirmó que «reinvindicar nuestros derechos es una tarea diaria. Lo mismo que lograr más derechos a nivel mundial. En nuestro país se ha hecho y se sigue haciendo un gran trabajo pero en muchos países hay mujeres que no tienen esas posibilidades. Pienso que las mujeres aún no terminamos de salir en los libros de historia». La también ex concejal indicó que «según las últimas estadísticas, cultivamos el 50% de los alimentos y sólo poseemos el 2% de las tierras. Cobramos el 21% menos que los hombres y tenemos el doble de jornada laboral. Somos medicadas para resistir la precariedad y la sobrecarga de trabajo. Somos alquiladas, vendidas y compradas mediante la explotación sexual. El analfabetismo y la desnutrición también tiene rostro de mujer».

