Tareas de restauración en el «Monumento al Gaucho»

En la mañana de este sábado, el móvil de la 91.5 habló con Víctor Hugo Coluccio, reconocido ceramista marplatense que se encuentra llevando adelante tareas en el emblemático monumento ubicado en la Avda. Pte. Perón y Avda. Sarmiento. «A través de un pedido de la familia Ferrino, creadores de esta hermosa escultura y accedí gustoso ya que en mis inicios estuve muy relacionado con ellos. Es la primera vez que se realiza una tarea de este tipo luego de su inauguración hace cuarenta años aproximadamente. Al no tener casi mantenimiento me encontré con varias piezas rotas por el paso del tiempo», manifestó. El especialista indicó que «el lunes estaría la tarea realizada. Por otro lado no hay una fecha estipulada de cada cuánto necesita un mantenimiento. Eso depende de la zona donde esté ubicado. En este caso puntual, tal vez cada tres o cuatro años haya que darse una vueltita por esta hermosa ciudad que es Las Flores».

