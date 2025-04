Tibiletti director del Hospital: “Salud mental es la pandemia que viene…”

En una extensa entrevista, titular del nosocomio zonal conversó en El Periodístico con Ernesto Varela sobre diversos temas.

“Pienso que las cosas se hicieron bien en la pandemia, lo que uno puede ver es que a veces se tomaron demasiados recaudos por el desconocimiento que fuimos adquiriendo con el correr del tiempo, la manera de cuidarse, el contagio que a veces era demasiado extremo. Y lo dijimos en su momento, que el aire libre no era tanto, pero la realidad es que hoy tenemos un paciente internado con Covid en terapia intensiva. El virus existe y sigue circulando con naturalidad. Si no se tiene defensas, la agresividad es mayor. Lo que siempre necesitamos proteger es a las personas con grandes factores de riesgo. Y eso uno lo veía cuando ingresaba un paciente a terapia con requerimiento de oxígeno y las probabilidades que te vaya bien eran bajas…”

Sobre la falta de personal calificado y la solicitud a médicos jubilados, dijo: “Siempre a los médicos jubilados le pedimos una mano si quieren acercarse. El recurso humano es una cuestión de nuestra sociedad florense que no tenemos muchos médicos viviendo en la ciudad. Por suerte el Ministerio puede aportar profesionales. Eso lo tenemos sin problemas. Es difícil lograr que médicos vengan a vivir en Las Flores…pensé que pos pandemia iban a reflexionar salir de las grandes ciudades, pero no se dio. En los últimos 10 años no se han incorporado una gran cantidad de médicos a la ciudad como fue en su momento y los jóvenes médicos que vienen a vivir llevan 6 o 7 años y no han venido nuevos…”

Ante el plan del municipio con apoyo económico para seducir a los estudiantes de medicina a que ejerzan luego de recibirse en nuestra ciudad, dijo: “Es un compromiso de lealtad…Para mí fue una gran idea para estimular a los estudiantes. Primero, para que terminen la carrera. Medicina es una carrera muy larga y a veces no tenés en el medio acceso a mejorar tu ingreso, tu economía. Y cuando ves plata, te entusiasmas con lograr cosas. Es una inversión a futuro la carrera y es muy fácil de abandonarla. Si se le dan herramientas para que no se preocupen por determinada cantidad de cosas y que tal vez no es suficiente pero le das la base como para decirle “estudiá y si tenés que hacer algo extra para salir, pasear, comprarte alguna cosita, lo podés hacer. Estudiar medicina te permite eso”. Con ese compromiso de lealtad es bueno que vengan a vivir, y si no pueden venir a hacer una guardia o unas horas de trabajo determinado devolviéndole lo que la ciudad le dio. Es bueno intentar que se queden acá. Depende de las personalidades”.

Articulación con la Secretaría de Salud y los CAPS

“La dificultad pasa por la cantidad de profesionales que podés tener en los CAPS. Lo que trabajamos con Eduardo (Zapata) es poder tener médicos dentro de los CAPS trabajando como dentro del Hospital. A veces son horarios que se pueden superponer incluso. Por eso hay que tratar de seguir articulando de la mejor manera porque si tenés que cumplir un horario en los CAPS y a su vez esto te limita a ir al hospital terminás con los médicos que atienden de guardia. Hacés una guardia, guardia y media y después atienden en los CAPS. Personalmente trato de lograr es que el médico -más allá de su guardia- pueda tener un compromiso en el hospital con la manera de trabajar casi en lo cotidiano. Si uno pudiera decir “vení todos los días” te agarra una situación que el hospital es tu casa. A veces es difícil porque económicamente a alguien le sirve más estar todo el día trabajando y luego atender de manera privado o público. Por eso lo que tenemos que ir a buscar es que estén la mayor cantidad de los días estar en ambos lugares y es difícil. Desde los CAPS, con Eduardo que es un tipo que, junto a Xenia (Forconi) no paran de trabajar buscando médicos para desenvolverse en los CAPS”.

ATENCION DE LA SALUD MENTAL EN EL HOSPITAL

“Era casi aberrante la situación de muchas personas en Hospitales que no tenían la posibilidad de salir pero entiendo que lleva su tiempo. Había que tomar esa decisión, había que empezar a pensar que la ciudad debía en sus Hospitales encargarse de todo el problema de salud mental. Pero eso lleva un tiempo acomodarse en cómo es el trabajo y qué profesionales formar. Aquí tenemos la suerte de tener una cantidad de psicólogos y psiquiatras que muchas ciudades no tienen. La demanda en salud mental es altísima, es la problemática más fuerte que puede existir hoy en adolescentes y jóvenes. Se aceleró con la pandemia. Fijate que los dispositivos electrónicos y celulares aceleró esta cuestión. Todos aconsejan disminuir su uso. Lo que pasa es que todas las campañas los chicos la ven que le hace mal, pero es tan adictivo que necesitas mucho de los adultos. Decirle “esto es así” durante tantas horas no usas el teléfono. La escuela te lo puede decir pero si no tenés el acompañamiento de la familia no sirve. Lo hablo con mis hijos, que a determinada hora se corta el WIFI. Venimos de una pandemia que aceleró todo y en los momentos de aburrimiento se hacía el uso del dispositivo”.

SOBRE LA BAJA CANTIDAD DE NACIMIENTOS EN LA REGION

“Es verdad que bajaron los nacimientos un 30 o 40%. No sé si es una preocupación pero es una realidad. Pienso que se dio a partir de la difusión masiva de la interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros, cada futura mamá que llega al Hospital, tiene su bebé y se va con el ofrecimiento de un método anticonceptivo en el momento. Pienso que eso hizo bajar la tasa casi hasta un 50%. Yo veía que disminuyeron las internaciones en Terapia Neonatal que antes era una especialidad en crisis. Había casos de recién nacidos con patologías que no teníamos cómo atenderlos. Hoy no es tan severo. La tasa de natalidad que teníamos en el país con respecto a Europa sumado a la tasa de desocupación nos llevaba a aconsejar sobre una concientización de cada individuo. Que se haya dado justo en el pos pandemia es como para pensar si hubo algo que hizo un click o que el estado hizo ley haciendo mucho énfasis en los programa anticonceptivos. Es una etapa de la sociedad”.

BALANCE DE LA FIESTA DEL HOSPITAL

“La Fiesta del Hospital anduvo muy bien. La parrilla y los puestos trabajaron mucho pese al clima de lluvia y algo de frío que tuvo por momentos. Ahora se está haciendo el balance porque hay cosas que la Cooperadora tenía que entregar como un ternero por ejemplo. La idea es poder arreglar varias cosas como techos en el Hospital y parte en el Hogar de Ancianos. Teníamos presupuesto pero el número es bastante alto. La idea es ir por ese lado y poner en funcionamiento alguna que otra, aparatología que tenemos pensado comprar. Lo hablamos con la Comisión y vamos primero por estos arreglos y luego seguir. Nosotros, siempre agradecidos…”

