Tibiletti tema PAMI: “Estoy pidiendo para que autoricen a médicos privados a que trabajen con PAMI como era antes…”

En “EL Periodístico” del día de la fecha, conversamos con el director del nosocomio local, pediatra Juan Tibiletti. En una entrevista de mas de media hora, se tocaron temas como el brote de enfermedades respiratorias, la emergencia, recursos de la cooperadora y las necesidades del hospital, uso del barbijo, el proyecto de una sala de salud mental, la actividad de los CAPS y la descompresión al hospital. Aunque se le puso especial énfasis en el final de la nota, sobre la cápita del 100 % de PAMI que tiene que absorber el hospital al no estar el instituto y los turnos lejanos que se están dando. Finalizando se tocó el tema político, donde espontáneamente manifestó que en esta elección solo acompañará, aunque no descartó una postulación para el 2027.

“No es habitual que en esta época haya tantos cuadros gripales, hay un brote de bronquiolitis…Gripe tenemos todos los años en junio-julio-agosto que es lo más frecuente. Ahora suele bajar un poco por el receso invernal colegial. Lo que tenemos es un brote de bronquiolitis tardío en la provincia que suele darse en mayo-junio y esta vez se dio en la segunda quincena de junio. Estamos defendiéndonos con todas las herramientas que tenemos en cuanto a equipamientos. Hay una vacunación que se da en embarazadas y que todavía está disponible hasta fines de agosto” Sobre el brote de tuberculosis a nivel nacional, expresó:

“También hay brotes de tuberculosis, bastantes. Nosotros tratamos de identificar los casos locales y tratarlos. Hay que comenzar con una logística familiar para evitar la diseminación. En una ciudad chica como la nuestra hay más posibilidad de detectar posibles casos. En Las Flores la incidencia no es tan alta, pero a nivel provincial cada vez más aparecen casos”. Ante la vacunación sobre la neumonía y lo que podría beneficiar, contra la gripe y la tuberculosis, dijo: “Son distintas bacterias la de tuberculosis con la de neumococo y la de la gripe. Lo importante es darse cuenta que uno a medida que van pasando los años tiene más predisposición ya sea porque fue fumador, estuvo expuesto a humo o tiene asma. La vacunación contra la gripe se renueva todos los años porque la cepa viral cambia todos los años, no así la del neumococo. Una vez que se aplica tiene 10 años para volver a aplicársela en mayores de 65 o en quienes tienen una patología respiratoria crónica. La tuberculosis no tiene vacunación más que la BCG que es la que se da cuando uno nace. Es una enfermedad que cuando te bajan las defensas se activa mucho y genera la contagiosidad y el daño pulmonar. La tuberculosis está muy asociada a la situación social higiénica, dietética y económica, etc. La realidad que son pocas las enfermedades erradicadas”. Ante el poco uso del barbijo, dijo: “Siempre es recomendable el uso de barbijo. Hay que acordarse de lo bien que funcionó como barrera en la pandemia. Yo lo uso a diario en el Hospital. Cuando reviso un paciente menor me pongo barbijo. Me protege de no contagiarme y protejo a los demás si estoy con moco o resfrío o lo que sea, no los voy a contagiar. El barbijo es una protección para nosotros y para el otro y es algo que tenemos que tenerlo presente, es parte nuestra. Uno lo debe adoptar con una condición en situaciones donde si te sentís mal úsalo. Si vas a lugar cerrado y te sentís bien, pero escuchas gente con tos, úsalo. Es una herramienta de cuidado”. Sobre la relación y reuniones con la cooperadora de la institución, expresó: “Con la Cooperadora del Hospital la relación es bárbara, hablamos todos los días. Hace poco terminamos de juntarnos para pensar qué hacer con lo que se recaudó de la Fiesta y la rifa y empezamos a pensar en arreglos más estructurales dentro de las habitaciones dentro de clínica y cirugía para dar una mejor estabilidad en los pacientes (arreglar persianas, baños, etc.) que no son grandes compras, pero sí una gran inversión porque son una gran cantidad de cosas. También nos debemos los baños de la guardia nueva más el arreglo de los baños de clínica y todas las persianas de clínica médica y cirugía que son de madera y hay que sacarlas. Nos frena que para hacerlo tenés que inhabilitar esos sectores y no es fácil porque veníamos en clínica con un 95 % de internación de clínica por eso creemos que por ahora no es el momento…También estamos esperando un proyecto aprobado del Ministerio para la ampliación de Clínica Médica en parte por la crisis de salud mental que estamos viviendo y sabemos que va la próxima pandemia. Amerita también darle a Salud Mental un sector dentro de Clínica Médica que esté más protegido donde haya más cuidado y tenga acceso más rápido a la calle sin pasar por otros lugares del Hospital”. Cuando se le consultó sobre la compra de nueva aparatología ante los valores del dólar, dijo: “La aparatología se ha disparado muchos en cuanto a los precios y lamentablemente el recurso humano no se puede comprar. Ojalá vinieran a radicarse nuevos médicos como pasó hace algunos años y deseando también que los jóvenes que actualmente están estudiando medicina y tienen su beca en algún momento puedan regresar”. Sobre la demanda que tiene el hospital y la descompresión que podría brindar el CAPS Dr. Muñiz pronto a inaugurarse, dijo: “En cuanto a la demanda actual en el Hospital es importante, hay que desconcentrar al hospital con los CAPS, no concentrar todo en el hospital que cuesta muchísimo. Si el estado tuviera mayor presupuesto se pensaría en traer médicos de afuera. En su momento hubo que bajar horarios para hacerse cargo del SAME y era un gasto importante y era algo nuevo cuando asumí en Salud. Hoy la recaudación impositiva disminuyó prácticamente un 20% en toda la provincia por lo que la coparticipación en salud que tiene el municipio es muy baja al tener un hospital provincial, porque lo que más ingresa a través de la coparticipación en salud son las internaciones, las cirugías y las terapias intensivas al igual que las consultas ambulatorias. A pesar de eso en el municipio se hace una inversión muy grande en salud. Se trata de pagar acorde a la profesión de cada uno, a las necesidades que uno tiene. Ahora se compró un ecógrafo en este nuevo CAPS y descentralizar el Hospital. Los que hacemos guardia sabemos que la gente concurre porque hoy no encuentra una demanda afuera que pueda satisfacer su consulta. La persona siempre piensa que en el hospital va a recibir mejor atención que en los CAPS cuando son los mismos profesionales en un lado y el otro. Obviamente si es emergencia ni dudar que se debe recurrir al Hospital. Pero uno también va al Hospital por comodidad y en horas picos como las 7 de la tarde, muchas veces se hace un cuello de botella importante. Si uno tuviese la costumbre de ir a un CAPS porque está cerca de casa tal vez sea diferente, pero es cierto que a veces no encuentra determinada especialidad…El hospital no está más saturado que cualquier hospital del interior. Sí vemos que la demanda es mucho mayor a partir de la poca actividad en el Instituto tanto en consulta como en cirugía. Por ejemplo allí no hay guardia…y bueno…son cosas que hacen que el hospital sea el único efector 24/7 y esa demanda hace que tengas que esperar veinte minutos o tres horas. Ante la emergencia nunca nadie no tuvo respuesta”.

“Para las especialidades que hoy tenemos estamos muy bien equipados. Tener un eco cardiógrafo, poder hacer una ergometría, un ecodopler es buenísimo. Desde la mejoría que tuvimos con el equipamiento en tecnología nuestro gastroenterólogo puede hacer endoscopía alta y baja. Lo mismo con el área de laparoscopía que se tuvo una buena inversión en equipamiento en quirófano con las mesas de anestesia, los ecógrafos que nos dio la provincia, el equipamiento en kinesiológica, con equipos de ultrasonido también cinta para caminar, más lo que se adquirió a través del hospital…Hoy hay que mejorar cosas de infraestructura como de comodidades. Compras de camas nuevas (a pesar que pandemia se hizo una adquisición), colchones nuevos, etc. Son cosas que van pasando a medida que pasan los años. Estamos en eso, esperando el ingreso de aproximadamente 25 millones de pesos del ministerio para invertir. Sería tal vez más fácil a través de cooperadora pero si se lo puede comprar a través del ministerio prefiero usar lo de cooperadora para otras inversiones. Lo que uno puede recaudar a través de la fiesta no es una cantidad importante para decir “compramos equipamiento” pero sí para hacer obras constantemente”.

Sobre los reclamos de pacientes de PAMI que deben esperar casi 3 meses para que se le realice una ecografía, considerando que hace unos años se dividía la cápita entre el Instituto y el hospital, expresó: “Esa cápita era 50/50 ó 60/40 más o menos en el 2020, como el Instituto no podía dar las prestaciones se pasó toda la cápita a hospital es en atención en general, además nosotros trabajamos con la cápita de traumatología, cirugía o especialidades varias, que el hospital va arreglando de acuerdo a la posibilidad…Tenemos la posibilidad de prótesis que no está habilitada y otras que podemos ir viendo, ahora, imágenes hasta ahora no hay nadie desde que se ha jubilado en la ciudad los que hacían imágenes, no nadie que pueda hacer imágenes por PAMI, y no las autorizan todavía, lo han pedido, pero claro, cae todo sobre el hospital, si bien conseguimos un médico de imagen que viene los sábados y atiende 15-20 consultas de turno más la demanda de la guardia del viernes a la noche, nos ha bajado tanta demanda que teníamos eran turnos a hasta tres o cuatro meses…Yo lo hablo con PAMI (con Bernardo Lemma – Irene Michi) que traten de hablar con PAMI, para ver si se da la habilitación a dos médicos que están esperando hace casi un años para atender en forma privada y hacer ecografías, y no se la dan, obviamente el hospital se va a ver saturado…esos médicos trabajan en lo privado y trabajan en el hospital, y en el hospital me dicen, basta de ponerme sobre turno…No puedo ver 35-40 pacientes de turno un día. Es un montón…Uno trabaja con la vista, las manos y llega un momento que se te cruzan los ojos y no es que tenemos posibilidades de pagarle, no hay horarios, ellos tienen sus horarios, tienen su atención, todos hacen su guardia de 36 horas, todos trabajan los fines de semana…no hay días de ecografías descubiertos, difícil y es producto de que los médicos se arremangan y están y atienden, siempre le digo a la gente cuando me dice, no que no puede ser, que no me atendieron, digo, también hay un derecho al descanso, una persona sola de guardia sola (pediatra, terapista, etc.) el de imágenes, y si el profesional no descansa, posiblemente al final de la guardia puede cometer errores, entonces es muy importante el descanso, cuando son dos, es más fácil uno toma la posta del otro cuando descansa. El laburo que hacen todos los médicos y profesionales de la salud, para con la gente, a pesar que la gente muestra su descontento, de que no puede ser que tarden tanto, no puede ser a los meses que me dan turno, o el tiempo que tengo que esperar en la guardia, ¡hay que estar ahí…todo un día! Yo ya con 50 años, se me están cayendo las guardias encima y cada vez me pongo menos tolerante a mi falta de descanso, como que tengo menos ganas de decir, che hago esta guardia, hago aquello cubro acá, no te da el cuerpo tanto, y lo mismo aunque sea algo que vos decís que no es una emergencia, pero trabaja en una emergencia, porque un ecografista tiene que resolver una emergencia de un traumatizado, o de abdomen o de tórax inmediato y tiene que hacer un diagnóstico por imágenes, no podes sobre exigirlo. Por eso pedía que PAMI hagan esa presión arriba, en central que autoricen a los que están pidiendo trabajar por PAMI en el privado, lo puedan seguir haciendo y como se hacia antes, va a descomprimir al hospital…”

Rematando el programa, reflexionó sobre la parte política:

A Alberto le dije que voy acompañar, pero no voy a estar en la lista, estoy 24/7 con el hospital, es demasiado, yo no hago consultorio, Alberto me dice como padre político, que vos te fue muy bien, si queres estar en esta, pero no puedo…” ¿En el 2027? “Más adelante se verá…”

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA AL DOCTOR TIBILETTI

