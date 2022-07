Tito Urnissa: “De mi vida…de mi pueblo” Son versos simples porque escribo lo que siento

En el marco de las Fiestas Patronales, el notable escritor florense gauchesco presentará el próximo sábado 16 de julio en el salón de La Tacuara de calle 25 de mayo ante el evento “34º edición del encuentro de payadores” su nuevo libro “De mi vida…de mi pueblo”, conmoviendo a la cultura gaucha y ciudadana.

“Siempre aparecen chicos de distintos lugares del país diciendo un verso de mi autoría y eso me llena de orgullo, es un poco sembrar la semilla en ellos. El nuevo libro es un poco de mi vida en el campo donde estuve 30 años y también enfocando temas de mi ciudad, lo que más me ha tocado del pueblo que es una ciudad tranquila, que uno encuentra todo lo que necesita para ser feliz en la vida, tuve oportunidades de irme, pero acá encontré todo lo que siempre busqué…! Comenzaba diciendo el escritor. Pretendo rescatar cosas que lamentablemente vamos perdiendo, objetos, costumbres, trabajos sino también los valores, el respeto y todo lo relacionado a la sociedad que me parece que se necesita para ser una sociedad sana. Por un lado, la virtualidad es bueno, pero por otro lado nos aleja porque se va perdiendo un poco el tema de la familia, de las reuniones. El mismo medio te lleva, tenés un teléfono celular y cuando te llaman hay que atender. La vorágine de la sociedad tiene otro ritmo. La tranquilidad, el conocimiento, todos nos conocemos, creamos amistades, es muy valorable en esta época que estamos viviendo, el libro contiene casi 80 títulos y trata en algunos versos de opinar y además rescato cosas vividas y que sigo añorando del campo, son versos simples, pero tiene mucho de humano, escribo lo que siento. Estoy contento que me pongan a veces de referente, aunque no sé si lo merezca tanto, vamos a ver la suerte que tenemos con este libro, estaba programado para antes de la pandemia. Hay una parte que se denomina “La Yapa”, con temas que agregué luego. Con las editoriales se puede trabajar de diversas maneras, financiar el libro uno mismo como se hizo en este caso, sino ellos editan el libro y se quedan con un buen porcentaje de la recaudación, si es un escritor de renombre se hace la venta en todo el país porque les reditúa más. Tuve la oportunidad en 2010 aproximadamente de presentar un libro en la Feria del Libro, es lindo porque son lugares grandes. Vamos a ver si lo presentamos en Tandil, La Plata, Cañuelas. Cuando pase el invierno seguro lo haremos.

La Asociación de Escritores Tradicionalistas me reconoció hace un tiempo y fue muy emotivo. Al tranquito por la guella Y Pa` que mi raza no muera, son dos ediciones previas del escritor, y nos comentaba. Todavía nos piden los libros anteriores y es posible que se reediten. Remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A RICARDO «TITO» URNISSA

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram