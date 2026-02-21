Todo listo para el inicio de Corsolandia esta noche

Este sábado desde las 20hs. el histórico carnaval infantil vuelve a las calles de la ciudad en su edición número 54. El espacio donde niños y niñas con sus disfraces y carrozas volverán a cautivar al público con todo su colorido y alegría, será la Avda. Gral. Paz entre las calles Alem y Avda. Avellaneda (foto) los días sábado 21, domingo 22, viernes 27 y sábado 28 de febrero, entre las 20 y las 22hs. Corsolandia se transformará en una gran opción para que la ciudadanía pueda disfrutar de un evento que contará con un escenario que estará ubicado en la intersección de Avda. Gral. Paz y Alem y en donde habrá también carros gastronómicos y stands de emprendedores locales en la zona del pasaje Luis Kees (Terminal de Ómnibus).

