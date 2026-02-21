21 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Todo listo para el inicio de Corsolandia esta noche

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Este sábado desde las 20hs. el histórico carnaval infantil vuelve a las calles de la ciudad en su edición número 54. El espacio donde niños y niñas con sus disfraces y carrozas volverán a cautivar al público con todo su colorido y alegría, será la Avda. Gral. Paz entre las calles Alem y Avda. Avellaneda (foto) los días sábado 21, domingo 22, viernes 27 y sábado 28 de febrero, entre las 20 y las 22hs. Corsolandia se transformará en una gran opción para que la ciudadanía pueda disfrutar de un evento que contará con un escenario que estará ubicado en la intersección de Avda. Gral. Paz y Alem y en donde habrá también carros gastronómicos y stands de emprendedores locales en la zona del pasaje Luis Kees (Terminal de Ómnibus).

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Juanse Sondón ahora es finalista para la Fiesta del Ternero en Ayacucho.

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Liga de Fútbol: con los pelos de punta

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prensa CPR Las Flores

17 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Juanse Sondón ahora es finalista para la Fiesta del Ternero en Ayacucho.

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para el inicio de Corsolandia esta noche

3 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Liga de Fútbol: con los pelos de punta

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prensa CPR Las Flores

17 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.