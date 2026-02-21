21 de febrero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Juanse Sondón ahora es finalista para la Fiesta del Ternero en Ayacucho.

1 minuto de lectura
2 minutos atrás Fm Alpha

El artista florense que también fue finalista presentándose en el Pre Cosquín, participó en el certamen como sede previa en la localidad de San Miguel del Monte, donde en el rubro: “Malambo Sureño” logró conquistar la voluntad del jurado logrando el primer puesto. El evento, se dio el pasado 15 de febrero, ahora continuarán los filtros, pero ya en la ciudad anfitriona donde busca un lugar en el escenario mayor de la 52° Fiesta del Ternero y la Yerra, localidad con mas extensión terrestre de la Pcia. de Buenos Aires.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Todo listo para el inicio de Corsolandia esta noche

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Liga de Fútbol: con los pelos de punta

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prensa CPR Las Flores

15 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Juanse Sondón ahora es finalista para la Fiesta del Ternero en Ayacucho.

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Todo listo para el inicio de Corsolandia esta noche

2 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Liga de Fútbol: con los pelos de punta

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prensa CPR Las Flores

15 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.