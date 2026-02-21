Juanse Sondón ahora es finalista para la Fiesta del Ternero en Ayacucho.

El artista florense que también fue finalista presentándose en el Pre Cosquín, participó en el certamen como sede previa en la localidad de San Miguel del Monte, donde en el rubro: “Malambo Sureño” logró conquistar la voluntad del jurado logrando el primer puesto. El evento, se dio el pasado 15 de febrero, ahora continuarán los filtros, pero ya en la ciudad anfitriona donde busca un lugar en el escenario mayor de la 52° Fiesta del Ternero y la Yerra, localidad con mas extensión terrestre de la Pcia. de Buenos Aires.

