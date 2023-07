Torneo Apertura: la final de vuelta será el domingo 23 de julio

Así lo decidió la Liga de Fútbol local luego de una reunión que tuvo lugar en su sede de Avda. Sarmiento y Cisneros. Según indica una nota emitida por la entidad, su presidente, Dr. Hugo Núñez, junto al presidente del club Asociación Juvenil Barrio Traut, se reunieron con el comisario inspector Iván Risso, Jefe de Policía Comunal Las Flores. En dicha reunión Risso expuso la imposibilidad de jugar la final del partido de vuelta en las instalaciones del CEF, intención manifiesta por parte del presidente del club Barrio Traut. Existen cuestiones puntuales a mejorar que hacen a la seguridad del espectáculo deportivo y en ese sentido el presidente de la liga acordó trabajar en conjunto con el municipio, director del Cef y autoridades del Consejo Escolar en los aspectos marcados por el comisario Risso. Si el trabajo llega a buen puerto el próximo torneo Clausura no solo se podrá disputar fase inicial y semis sino también la final del torneo si es que un club así lo requiere. Además se trató la organización de la final de vuelta del Torneo Apertura que, al no poder disputarse en el CEF, como pretendía el presidente de Barrio Traut, se jugará en el Estadio de Ferrocarril Roca el domingo 23 de julio, dado que este domingo el club Ferro organiza un torneo regional con lo cual no se podrá usar la cancha de día.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram