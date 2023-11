Torneo Clausura: Barrio Traut ganó y disputará la cuarta final consecutiva

Fue victoria del amarillo por 1 a 0 sobre Juventud Unida en un partido muy disputado que se jugó anoche ante mucho público en el estadio de Ferrocarril Roca. Lucas “Cuqui” Arballo logró el gol del triunfo del equipo dirigido por Dardo Rivarola.

(Por Flavio Iacomini)

Foto: gentileza Santiago Repetto

Pasados los 20 minutos de la etapa complementaria Lucas Arballo definió de cara al gol en el arco que da a calle Cruz Marqués y desató toda la locura de la parcialidad amarilla que en gran número acudió a alentar a su equipo. Juventud Unida, lo intentó pero no pudo finalmente y el 1 a 0 en favor del equipo del “Barrio” lo llevó a una nueva final.

El partido fue muy intenso y con pocas opciones de riesgo sobre los arcos, sobre todo en el primer tiempo donde el ímpetu y las ganas predominaron más que el juego.

Con un activo Jonatán López y con la peligrosidad en ofensiva de Ary Amicone, el conjunto amarilló buscó el desequilibrio pero encontró segura a la defensa del albirrojo con Raúl Maciel y Bruno Silva como centrales y con Iván Lozano y Gabriel Pérez cubriendo las bandas.

Por el otro lado los intentos de Ignacio Luciani, Pablo Amendolare y Nicolás Patrault, terminaban en la muralla defensiva que plantó el equipo de Dardo Rivarola con Alejo Giudice y Guillermo Tus en la zaga y con alessio Aguirre y Sergio “Chuqui” Caputo custodiando los extremos. Mucho ritmo y fricción que luego se repitió en el segundo tiempo donde mucho no varió.

El gol de Lucas Arballo obligó a salir en ataque al conjunto dirigido por Samuel Macías. No obstante Juventud Unida no logró llegar con claridad, más allá que tuvo varias oportunidades para intentar llegar con pelotas detenidas.

Estuvo seguro Jonatán Rojas en el arco y el amarillo si bien en el final debió sufrir por una jugada donde Juventud Unida casi convierte, también tuvo lo suyo con el ingreso de Luis Urruchua que exigió varias veces al fondo albirrojo.

Marcelo Acosta, el árbitro de 25 de Mayo, decidió que todo terminó en el minuto 97 y ahí si se desató toda la algarabía de la parcialidad de Barrio Traut y que ahora tendrá otra nueva chance para pelear por el título.

Será la cuarta posibilidad consecutiva en dos años del equipo conducido por el D.T Dardo Rivarola. Del otro lado esperará Ferrocarril Roca. En dos cruces, se definirá quien será el campeón del Clausura 2023. Por ahora Barrio Traut festeja su clasificación ganada en buena ley. Lo demás se verá más adelante.

