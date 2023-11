Torneo Clausura: Ferro se encamina en la búsqueda de un nuevo título

Igualó 1 a 1 con El Taladro y logró el pasaporte a la final del campeonato Clausura 2023. Gabriel Cenzano convirtió para los verdes, mientras que Sergio “Cuiza” Cenzano fue el autor del gol del conjunto ferroviario. Los albicelestes disputarán la final con Barrio Traut.

(Por Flavio Iacomini)

Tarde de sol y de buen marco de público la del domingo por la tarde en el estadio del Centro de Educación Física N° 6. Semifinal de vuelta entre el local El Taladro y Ferrocarril Roca, equipo este que en el primer partido jugado en su estadio le ganara al verde por 3 a 1.

Con esa ventaja de dos goles el albiceleste llegó al estadio de la avenida San Martin donde se topó con un rival que evidenció complicarlo de a ratos, pero no le alcanzó con su juego para dar vuelta el resultado.

Fue Gabriel Cenzano de zurda, recién en el minuto 12 del segundo tiempo, el que puso el 1 a 0 y la ilusión para el conjunto dirigido por Luciano Poffer.

Todo se esfumó para el verde cuando Sergio Cenzano, también de zurda igualó el juego. El centro vino desde la izquierda ejecutado por Luis María Suarez, la cabeza del central Luis Peón y casi en la línea la aparición del “Cuiza” para empujarla a la red.

Un partido donde los ferroviarios mayormente controlaron la pelota y manejaron los tiempos con varias interrupciones. En determinados momentos, El Taladro, en base a pelotazos largos de su arquero Juan Gaimaro llevó a su rival a retrasarlo y tuvo un par de chances claras. Ferro, tras la expulsión de Facundo Pérez por una infracción sobre Lucas Valdez, no aprovechó demasiado ese hombre de más pero se plantó bien en defensa para no pasar demasiados sobresaltos.

En el final, por una infracción sobre Juan María López, vio la roja le central Luis Peón. Minutos después, en una contra, Diego Barragán remató fuerte abajo y Gaimaro voló hacia su izquierda y la mandó al tiro de esquina.

El árbitro Damián Ferrer de Lanús dio por finalizado el partido en el minuto 98 y Ferrocarril Roca festejó con su público la ansiada y trabajosa clasificación a la final del certamen.

Barrio Traut será su rival de nuevo como en el Apertura. Promesa de espectáculo imperdible antes del cierre del 2023. El Campeón del Apertura quiere ir por más, pero los amarillos intentarán impedirlo. El público, seguro disfrutará.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Lautaro Osterrieth, Martín Araujo, Juan Ignacio Curuchet, Emmanuel Tus, Luis Peón, Lucas Valdéz, Facundo Eluayza, Facundo Maciel, Enzo Molina, Sergio Cenzano. Relevos: Héctor Aguirre, Valentín Ferrai, Luis María Suarez, Adrián Cenzano, Estanislao Iglesias, Diego Barragán, Juan Ignacio Campot. D.T; Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. P.F: Luciano Ponce. Auxiliar: Agustín Peters.

El Taladro: Juan Gaimaro, Nicolás Abraham, Tomás Ricciuto, Michel Lizarraga, Thiago Kobarynca, Facundo Pérez, Jonatán Quiñones, Jonatán Ferreira, Juan María López, Mariano Sánchez, Gabriel Cenzano. Relevos: Alan Blanco, Diego Blanco, Vicente Carricart, Damián Petreigne, Aldo Gauto, Emmanuel Marino, Alan Suarez. D.T: Luciano Poffer. Ayudante de Campo: Martín Lemma.

Arbitro: Damián Ferrer ( Lanús).

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram