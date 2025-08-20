20 de agosto de 2025

Torneo Clausura: la Liga de Fútbol confirmó los partidos de la cuarta fecha

51 minutos atrás Fm Alpha

(ver programa completo) El próximo domingo tendrá continuidad el torneo de primera división del fútbol local. En su reunión semanal, la entidad liguista confirmó los encuentros de la próxima fecha. En el estadio del CEF Nro. 6 jugarán desde las 13:30hs. Juventud Deportiva-El Taladro mientras que a las 15:30hs. lo harán Atlético-El Hollín. Por su parte, en el estadio «27 de abril» desde las 15hs. se enfrentarán Ferro-Juventud Unida. Libre estará Barrio Traut.

