Sebastián Lizarraga: «Sería importante presupuestar alguna partida a nivel municipal y reactivar la obra del CFI».»

15 segundos atrás

Luego de la visita de los concejales al edificio del futuro Centro de Formación Integral Nro. 1, ubicado en Avda. Carmen y Martín Fierro, la 91.5 conversó con el edil del Bloque Adelante Juntos. «Se hizo una recorrida general para saber en qué estado se encontraba actualmente la obra. De tres etapas previstas inicialmente se está por la segunda con un avance del 20% apenas. Los trabajos quedaron paralizados porque la empresa adjudicataria no pudo hacerle frente a la inflación de finales del 2023 y principios de 2024. Por ende, decidieron no continuar con la obra», indicó. Más adelante, Lizarraga afirmó que «aparentemente desde la provincia están comprometidos los fondos para volver a licitar la obra y poder continuar con la misma. Son cosas que pueden demorar por eso sería importante presupuestar alguna partida a nivel municipal para avanzar en ese sentido y no siempre depender de los fondos nacionales y provinciales».

