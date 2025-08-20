BM – miércoles 20 de agosto

COMENZÓ A DICTARSE LA DIPLOMATURA EN COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Con una importante cantidad de inscriptos, se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Educación- Centro Universitario, el inicio de la Diplomatura en Comunicación y Comercialización de Proyectos Productivos, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esta nueva propuesta formativa que se dicta en la ciudad se desarrolla a través del Programa Puentes, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el cual pretende garantizar para las y los bonaerenses la igualdad de derechos en el acceso a la educación universitaria. Esta Diplomatura permitirá adquirir conocimientos para realizar distintos emprendimientos, análisis de mercado, su plan de negocios, cálculo de costos y marketing digital.

LA ESCUELA DE TAEKWON DO DE JUVENTUD UNIDA EN LA COPA “CIUDAD SAN MIGUEL DEL MONTE” La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la participación de la Escuela de Taekwon Do del Club Juventud Unida en la 14° Edición de la “Copa Ciudad San Miguel del Monte”. En la oportunidad los florenses, a cargo de los instructores Sabon José Gutiérrez y Sabonmin Maximiliano Rodríguez Blanco, tuvieron un muy buen desempeño, logrando los siguientes resultados: Noa Guaini Raineri (medalla de Plata en Lucha), Santiago Guaini Raineri (Oro en Lucha y Plata en Forma), Iván Ianino (Bronce en Lucha), Thiago Delgado (Oro en Lucha), Benjamín Ezequiel Jaime (Bronce en Lucha) y José Gutiérrez (Oro en Forma y Plata en Lucha).

PADEL: FIORELLA PROPATO SAN MARTÍN JUGARÁ EL MUNDIAL DE MENORES EN ESPAÑA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por la convocatoria recibida ayer de parte de la Asociación de Padel Argentino para jugar el mundial de Menores en Reus, España, desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Será el quinto año consecutivo que Fiorella integre la Selección Argentina para representar al país en este evento de semejante magnitud, el cuál reúne a las mejores exponentes de diferentes partes del mundo.

PATÍN ARTÍSTICO LAS FLORES – ACADEMIA DE PATINAJE ARTÍSTICO LUISINA GIOIOSA SE PRESENTÓ EN LA PLATA La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Patín Artístico Las Flores-Academia de Patinaje Artístico Luisina Gioiosa en la segunda fecha de la Liga Roller Lift, que se llevó a cabo en La Plata. Los alumnos a cargo de Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo desplegaron un interesante nivel, alcanzando las siguientes posiciones: María Paula Izquierdo (1° en Formativa 7 años), Antonia Sella (1° en Formativa 9 años), Lola Cisneros (3° en Formativa 10 años), Renata Toledo (1° en Formativa 11 años), Caterina Lemma (3° en Formativa 11 años), Mateo Montes (1° en Formativa 11 años), Justina Iglesias Elgue (1° en Formativa 12 años), Agustín Corvino (1° en Formativa 14 años), Julieta Etchalus (2° en Quinta “C” 10 años), Morena Ponce (1° Quinta “C” 11 años), Mía Rodríguez (1° en Quinta “C” 14 y 15 años), Juana Redondo (3° en Quinta “C” 14 y 15 años), Katarina Berasain (4° en Quinta “C” 14 y 15 años), Delfina Curutchet (1° en Quinta “C” 16 y mayores), Camila Arrazubieta (1° en Tercera “C” 16 y mayores), Melina Orlando (3° en Promo “B” Senior) y Clara Mendívil (1° en Danza Obligatoria y 1°en Freedance Avanzado GM). Por otro lado, en la categoría Incentivo intervinieron: Emilia Montes, Charo Ponce, Justina Basile, Sofía Frascino, Amelia Eluaiza, Josefina Ametrano, Faustina Crowley, María Pía Iglesias Elgue, Catalina García y Margarita Laffont. En tanto que en Inventivo Avanzado compitieron: Briana Llamas, Abril Gómez, Emma D’Alessandro, Clara García y Guadalupe Bartalomey Rubino.

FACÓN MOSTRÓ TODO SU NIVEL MUSICAL EN EL TEATRO ESPAÑOL El grupo musical azuleño “Facón” se presentó en el Teatro Español de nuestra ciudad. Prestigioso conjunto donde el sonar folclórico, el rock y el candombe, predominaron en su matizado accionar de música argentina y latinoamericana. La conducción estuvo a cargo de Laura Lopardo y Yamil Gelené fue el telonero de buen nivel que engalanó la apertura del espectáculo. El músico florense ofreció un concierto con mayoría de canciones de su autoría, que movilizaron y despertaron los aplausos de los espectadores que acudieron a la sala de la avenida Carmen 614. La presentación de “Facón” – con la guitarra y voz de Guillermo “Turco” Chiodi; Pieri Saldaño en charango, guitarra y voz; Fernando Chiodi en guitarra, bajo y voz; Mosca Figlione en bajo y guitarra; Bernardo Lupo en batería y Ricardo Rodríguez en guitarra, violín y bajo – fue capaz de exhibir la jerarquía propia de la banda. También participó del espectáculo un coro de niños florenses que interactuó en un tema con los artistas. Una excelente propuesta artística musical programada por la Dirección del Teatro Español que contó con la presencia del intendente municipal Alberto Gelené y otras autoridades.

HOCKEY: VICTORIA FALASCO CAMPEONA DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR CON LAS “LEONCITAS” La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaria de Deportes y Cultura, felicita a Victoria Falasco por consagrarse campeona invicta con la Selección Nacional Juvenil de Hockey en los Juegos Panamericanos Junior, disputados en Paraguay. Ayer, las “Leoncitas” vencieron en la final 3 a 0 a Estados Unidos y se adjudicaron el certamen, teniendo un rol fundamental la jugadora florense en la consagración de este prestigioso torneo. El primer tiempo comenzó con un gol a puro reflejo de Sol Guignet que fue anulado por el árbitro, pero el conjunto albiceleste continuó presionando, siendo ofensivo y luego de una gran jugada de recuperación de Guignet que combinó con Victoria Falasco, Lourdes Pisthon (8′) desvió el tiro de Falasco y puso el 1 a 0. El tercer cuarto se inició con un golazo de Lourdes Pisthon (31′), tras un centro de Sol Guignet, y durante todo el segundo tiempo Argentina intentó ampliar el marcador, hasta que a los 56’ Lara Casas dejó el partido 3 a 0 con un push en el piso que fue a la red. Con esta victoria, las dirigidas por Juan Martín López no solo consiguieron otro trofeo, sino que le concedieron la clasificación a Las Leonas a los Juegos Panamericanos que se llevarán a cabo en 2027.

Recordamos que el elenco “albiceleste” en la fase de grupo venció 3 a 0 a Uruguay, 6 a 0 a Canadá y 12 a 0 a Paraguay, con un gol de “Vitu”, y en semifinal se impuso 4 a 1 sobre Chile.

