20 de agosto de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Falsa alarma: la ANMAT confirmó que el tomate Marolio se puede consumir porque no eran gusanos

1 minuto de lectura
2 horas atrás Fm Alpha

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que el lote de tomate triturado Marolio, retirado de circulación de manera preventiva tras denuncias en el municipio bonaerense de Rojas, no representa ningún riesgo para la salud de los consumidores. La investigación se inició cuando autoridades locales detectaron organismos extraños en el producto. Sin embargo, los análisis posteriores confirmaron que se trataba de brotes de semillas de tomate en proceso de germinación, y no de parásitos como se sospechaba en un principio. El lote en cuestión, identificado como L25114, con vencimiento en abril de 2027, fue retirado por la empresa de manera preventiva en coordinación con las autoridades sanitarias. El médico toxicólogo Francisco Dadic señaló que estas confusiones pueden ocurrir en una observación superficial, pero que los estudios exhaustivos confirmaron que no había ningún parásito presente. De esta manera, la ANMAT aclaró que el tomate triturado Marolio, libre de gluten y en envases de 500 gramos, es seguro para su consumo y que la alerta inicial ya quedó sin efecto.

Fuente: Infozona

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

“La Rósense” la zorra que quiere crecer…”

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

De Conicet Bariloche al país: Lucas Garibaldi fue reconocido por su trayectoria en cuidado ambiental

13 horas atrás Fm Alpha
2 minutos de lectura

Parte de prensa DDI Las Flores

24 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

3 minutos de lectura

“La Rósense” la zorra que quiere crecer…”

2 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Falsa alarma: la ANMAT confirmó que el tomate Marolio se puede consumir porque no eran gusanos

2 horas atrás Fm Alpha
5 minutos de lectura

BM – miércoles 20 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Sebastián Lizarraga: «Sería importante presupuestar alguna partida a nivel municipal y reactivar la obra del CFI».»

6 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.