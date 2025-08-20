“La Rósense” la zorra que quiere crecer…”

En plena época de pandemia, nació “Rieles del Salado” espacio al que pertenece el reconocido vecino Alberto Capenti. Rieles del Salado, una agrupación apasionada por los trenes que miraban entre nostalgia y la desidia de los gobiernos la “Vía Ranchos” como se decía hace un par de décadas, ya que a Bs. As. los florenses teníamos la posibilidad de elegir en que tren llegaríamos a la gran urbe, vía Rancho o vía Cañuelas. Costó el despertar de las autoridades, que después de pasar por el cuerpo legislativo, ahora el ejecutivo local ha prometido ir por más que una zorra de paseo, pues consideramos de imperiosa necesidad la conexión con la vecina localidad de Gral. Belgrano, espacio que antes del 1900, perteneció al partido de Las Flores.

“Nos llena de orgullo por eso lo hacemos y estamos felices que a la gente le guste. Es dura la tarea pero uno tuvo esa idea hace 5 años. La tarea más difícil es limpiar, estuvimos 55 km. de Las Flores a la ruta 29. El verano pasado no pudimos dedicarnos a full y el pasto creció, ahora empezamos a atacarlo, limpiamos unos 10km. no es sólo limpiar sino repasar porque crecieron las acacias negras con espinas bravas que dañar hasta el techo de la zorra y no se puede pasar, hay que ir con una motosierra y repasar lo que estaba hecho. Es como la casa de cualquiera, si no lo cortas seguido, el pasto te gana…”

Sobre cómo se encuentra la agrupación, dijo: “Las voluntades siguen en pie, Rieles del Salado no decae y ahora se ha sumado un nuevo delegado de Rosas Claudio Palomeque y dos colaboradores que nos dan una mano impresionante, ya hicimos 4km y medio para Las Flores, yo voy para el lado de Newton…” Por las condiciones de las vías férreas para que pueda circular con tranquilidad el sistema, dijo: “Las vías, sin opinar como un ferroviario, están en prefecto estado, por ahí alguna cueva de algún animal, pero es poco el trabajo que hay que hacer de refuerzo, en general tiene muy bien los perfiles ya que cargas pesadas no han circulado, son vías que están mejor que la que va de acá, Monte y Cañuelas…” Sobre la intención de la dirección de turismo, dijo: “Al municipio le interesa que se reactive y que haya un paseo a menudo, ahora se ve plasmado porque el pasado fin de semana cuando hicimos de una nueva convocatoria con Claudio (Palomeque) dijimos que sería buena idea celebrar el Día del Niño presentando la Rosense. Estuvo el intendente y funcionarios y quedaron muy conformes… Incorporamos un motor nuevo y lo estrenamos ese domingo, las ganas no se perdieron, luego veremos si el paseo es dominguero o a menudo, nosotros lo hicimos en tiempos de pandemia. Ahora queríamos ir por más, en eso nos fundamentamos para organizar Rieles del Salado. Creemos que las autoridades están haciendo gestiones, eso nos da como una esperanza que algo estaría por venir…”

Por otro lado, se le consultó si los intendentes de la línea estarían trabajando al unísono, donde Capenti respondió: Los que están en la misma sintonía es la municipalidad es de Las Flores y Ranchos, nos faltaría que Di Napoli de Gral. Belgrano se acercara, yo he estado con el, ha transcurrido mucho tiempo y no hemos tenido ninguna ayuda y ver si tiene intenciones de colaborar un poquito, ya que Gral. Belgrano se encuentra en el medio, no serian tantos kilómetros, son 40 de los 125 mas o menos, pero tenemos un tapón cerca de Chas que precisamos otras maquinarias para limpiar las acacias negras y poder pasar…” Remarcaba

