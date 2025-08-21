El motor de hidrógeno de JCB, «el primero del mundo», aprobado para uso comercial

JCB ha anunciado que su motor de combustión de hidrógeno (HCE) en fase de desarrollo ha recibido la licencia y la aprobación para su uso en máquinas comerciales. Según la empresa, se trata de una «primicia mundial» para la maquinaria de construcción. El Presidente de JCB, Anthony Bamford, añadió: «Este es un momento muy significativo para JCB. Empezar el nuevo año con la certificación en vigor en tantos países europeos es un buen augurio para el futuro de la tecnología de combustión de hidrógeno. Esta homologación/certificación formal allana el camino para la venta y el uso de motores de hidrógeno en todo el Reino Unido y Europa».

Fuente: Movicarga

