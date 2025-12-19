Torneo Clausura: las divisiones inferiores definen este sábado a sus campeones

(ver programa de partidos) En diferentes escenarios y distintos horarios se disputarán las finales de vuelta en algunas de las categorías menores de nuestro fútbol (Sub-9 (Copa de Oro), Sub-11 (Copa de Plata), Sub-15 y Reserva). El resto de las categorías se definirán entre el domingo y el lunes. En tanto, la finalísima de primera división entre Ferro y Juventud Unida, se disputará el domingo desde las 20hs. en el estadio «27 de abril».

