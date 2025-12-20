19 de diciembre de 2025

El domingo 21 de diciembre la magia sobre el patín vuelve a rodar interpretando “El Mago de Oz”

Fm Alpha

Patín Artístico Las Flores los invita a recorrer juntos el camino de ladrillos amarillos con el show de fin de año: “EL MAGO DE OZ”. Una puesta en escena que reinterpreta el clásico cuento a través del patín, el teatro y la danza.

Dorothy inicia un viaje extraordinario por la Tierra de Oz, donde deberá enfrentar peligros, hacer amistades y descubrir el valor de creer en uno mismo.

El domingo 21 de diciembre a las 21hs, el CEF N.º 6 se iluminará con la nueva producción de Patín Artístico Las Flores bajo la coordinación de los profesores Luisina Gioiosa y Aldo Rizzo, invitando al público a vivir un viaje lleno de fantasía, música y emoción.

