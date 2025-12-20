Hablamos con el Trío Suizo luego de su actuación “Orgues de Grandeur “

Luego de excelsa presentación en el Templo Parroquial, conversamos con Pascal Viglino (Percusión) Sofia Rauss (soprano) y Antonio García (Organo). El trío de amplia recorrida mundial, es auspiciado por distintas instituciones de relieve internacional, fusionaron distintos instrumentos de percusión con la base del gran órgano de tubos que posee nuestro templo parroquial, también realiza distintos talleres mayormente en Uruguay transitaron por nuestra ciudad, la noche del jueves, previo a su participación en la Catedral Metropolitana.

“Soy percusionista y al final mezclamos voz, órgano y percusión que es algo poco común, todo se puede hacer si está bien hecho. Mezclo el sonido del bombo norteño, vibráfono y otros con música barroca y contemporáneas sin darse cuenta de esta… Tocamos varios estilos…es un bonito regalo antes de Navidad con la acústica de esta parroquia… Decía Pascal.

“Este es un órgano alemán muy bonito del tipo romántico de 1922. En Suiza hay algunos similares, pero han sido modificados, el de Las Flores está prácticamente intacto. Solo han cambiado una flauta de 4 pies, el órgano de este templo es pequeño, pero tiene todo lo que se necesita…” Comentaba el musico y profesor Antonio.

Por su lado, Sofía acotaba: “Soy uruguaya de nacimiento, pero vivo en Suiza, de ahí surgió la idea de una gira por Uruguay y Argentina, comencé de chica junto a mi madre. Luego en Suiza tomé clases. En Uruguay hay talleres, en Argentina la presentación es más breve porque además de Las Flores estaremos en la Catedral de Buenos Aires…” Sobre la forma de sostener el proyecto, acotó: “Si no estamos auspiciados no podríamos hacerlo de otra manera. Hay mucho costo de pasajes, luego alquiler y seguro de instrumento, transporte, es mucho trabajo, ninguno se imaginaba la cantidad de trabajo que iba a llevar este proyecto, pero estamos muy felices de hacerlo. Afirmó.

