Torneo Senior: así se jugarán las finales por las Copas

El próximo domingo desde las 13hs. se disputarán en el predio del club El Hollín los encuentros correspondientes a las finales de las Copas de Oro, Plata y Bronce del certamen para mayores de 38 años que se disputa en el predio de El Hollín. Previamente, se jugarán los partidos por el tercer puesto. Por la Copa de Bronce jugarán desde las 9hs. Los Amigos-Porteño (tercer puesto) mientras que la final la disputarán a las 13:30hs. El Bosque-La Terraza. Por la Copa de Plata se enfrentarán desde las 10:30hs. Atlético-Juventud Unida (tercer puesto) mientras que a las 15hs. El Hollín-Construcciones Landa animarán la final. Por último, por la Copa de Oro se verán las caras CUF-Rosas a las 12hs. (tercer puesto) y a las 16:30hs. Avellaneda-Bandera Blanca se disputarán el trofeo reservado para el campeón.

