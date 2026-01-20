20 de enero de 2026

Prof. Aldo Tobio: «El Newcom es un deporte que se ganó un lugar en la ciudad»

Fm Alpha

El técnico y coordinador general de Newcom en Las Flores realizó en la 91.5 un balance de la actividad durante el 2025 y adelantó futuros objetivos para este año. «Este deporte no es tan nuevo como muchos piensan. El Newcom tiene poco más de 20 años pero fue el último tiempo que tomó un impulso importante no sólo acá sino en muchas ciudades del país. Generalmente lo juegan personas de 40 años para arriba porque quieren seguir activos», expresó Tobio. «Aunque cueste creerlo el Newcom nació antes que el Vóley si nos remitimos a sus orígenes. Hoy ha ganado su lugar en la ciudad con muchos equipos competitivos de distintas edades y eso ha generado que podamos participar de muchos torneos con excelentes resultados», indicó.

