21 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Concejo Deliberante: se trata este jueves el pedido de licencia del intendente Gelené

1 minuto de lectura
4 horas atrás Fm Alpha

(ver orden del día) En sesión extraordinaria que tendrá lugar este jueves a las 19hs. en el salón «Dr. Oscar Alende», se tratará un orden del día con apenas siete puntos en el que se destaca una comunicación del Departamento Ejecutivo sobre pedido de licencia del intendente municipal, Ing. Alberto Gelené (dejará su cargo para sumarse al Ministerio de Infraestructura). También habrá despachos de la Comisión Plenaria entre los que sobresalen un informe relacionado al alumbrado público como así también una gestión sobre tema reunión alquileres municipales.

Decreto presidencia 07. Sesion extraordinaria

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

3 minutos de lectura

El Dr. Pedro Fernández es el nuevo director del Hospital Las Flores

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prof. Aldo Tobio: «El Newcom es un deporte que se ganó un lugar en la ciudad»

17 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Torneo Senior: así se jugarán las finales por las Copas

23 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Alerta sanitaria: cinco personas murieron por hantavirus en la provincia de Buenos Aires

4 minutos atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

El Dr. Pedro Fernández es el nuevo director del Hospital Las Flores

47 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Concejo Deliberante: se trata este jueves el pedido de licencia del intendente Gelené

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Prof. Aldo Tobio: «El Newcom es un deporte que se ganó un lugar en la ciudad»

17 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.