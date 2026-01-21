Concejo Deliberante: se trata este jueves el pedido de licencia del intendente Gelené

(ver orden del día) En sesión extraordinaria que tendrá lugar este jueves a las 19hs. en el salón «Dr. Oscar Alende», se tratará un orden del día con apenas siete puntos en el que se destaca una comunicación del Departamento Ejecutivo sobre pedido de licencia del intendente municipal, Ing. Alberto Gelené (dejará su cargo para sumarse al Ministerio de Infraestructura). También habrá despachos de la Comisión Plenaria entre los que sobresalen un informe relacionado al alumbrado público como así también una gestión sobre tema reunión alquileres municipales.

Decreto presidencia 07. Sesion extraordinaria

About The Author