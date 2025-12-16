Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 10ma. fecha del Clausura

Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la décima del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: El Bosque 1 (Altamirano)-Los Amigos 2 (Bucci y Maciel), CUF 5 (2 Merceré, Sachetti, Reinomo y Goyeneche)-Gorchs 2 (Luján), La Terraza 1 (Araujo)-Rosas 4 (2 Fernández, Acosta y Benavídez), Avellaneda 2 (Sánchez y Decundo)-Atlético 1 (Cardozo), Porteño 1 (Sández)-Juventud Unida 2 (Bastién y Macías) y El Hollín 2 (Cirulli y Fuchilla)-Bandera Blanca 3 (Altamiranda, Candina y Gioiosa). Con estos resultados, el líder sigue siendo Avellaneda con 22 puntos mientras que CUF está segundo con 20 unidades y tercero se ubica Atlético con 18 en las posiciones principales. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 21 de diciembre.

