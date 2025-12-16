Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 10ma. fecha del Clausura

Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 10ma. fecha del Clausura1 minuto de lectura
Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la décima del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: El Bosque 1 (Altamirano)-Los Amigos 2 (Bucci y Maciel), CUF 5 (2 Merceré, Sachetti, Reinomo y Goyeneche)-Gorchs 2 (Luján), La Terraza 1 (Araujo)-Rosas 4 (2 Fernández, Acosta y Benavídez), Avellaneda 2 (Sánchez y Decundo)-Atlético 1 (Cardozo), Porteño 1 (Sández)-Juventud Unida 2 (Bastién y Macías) y El Hollín 2 (Cirulli y Fuchilla)-Bandera Blanca 3 (Altamiranda, Candina y Gioiosa). Con estos resultados, el líder sigue siendo Avellaneda con 22 puntos mientras que CUF está segundo con 20 unidades y tercero se ubica Atlético con 18 en las posiciones principales. La próxima fecha se jugará el próximo domingo 21 de diciembre.