Torneo Senior en El Hollín: se jugó la 12da. fecha del Clausura

(foto gentileza Pelota de Trapo) Se disputó el pasado domingo en el predio carbonero la duodécima fecha del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Rosas 1 (Crego)-Juventud Unida 0, Bandera Blanca (Candina) 1-Avellaneda 1 (Folini), CUF 4 (2 Manzo, S. Mereceré y Sachetti)-Construcciones Landa 2 (Amendolare-Risso), El Hollín 3 (2 Navarro y Cirulli)-Los Amigos 0, El Bosque 2 (2 Suárez)-Porteño 0 y Gorchs 2 (Luján y Rivero)-La Terraza 2 (2 Santángelo). Libre estuvo Rosas. Con estos resultados, el líder sigue siendo Avellaneda con 26 puntos, Bandera Blanca tiene 23 y Rosas 21 en las principales posiciones. La próxima fecha se jugará el domingo 4 de enero.

