30 de diciembre de 2025

Concejo Deliberante: se aprobó por mayoría la Ordenanza Fiscal e Impositiva y el Presupuesto 2026

5 minutos atrás Fm Alpha
El pasado lunes 29 en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo la última Sesión Extraordinaria del año 2025. En la apertura de la sesión se tomó juramento a la concejal Damiana Torreta (Bloque Adelante Las Flores) quien asumió en reemplazo de Emilce Berecochea, actualmente de licencia. Posteriormente, y tras un cuarto intermedio, se continuó con el desarrollo de la sesión. Entre los puntos destacados del orden del día se trataron la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al ejercicio 2026 y el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2026. En este marco, se aprobó el Presupuesto Municipal mediante la Ordenanza N.º 3683. Asimismo, la Ordenanza Fiscal e Impositiva fue aprobada como ordenanza preparatoria, quedando su tratamiento definitivo sujeto a la realización de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, convocada para el próximo 8 de enero. El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 2026 asciende a poco más de 26 mil millones de pesos mientras que la Ordenanza Fiscal e Impositiva contempla una suba de hasta el 40% en las tasas municipales (ABL y Red Vial). Además, se aprobó la Ordenanza N.º 3684, mediante la cual se regulariza la situación del inmueble Espacio Textil.
Audio Concejal Román Caputo (Bloque Todos por Las Flores)

