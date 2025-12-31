El primer camión autónomo entra en producción

La evolución del transporte pesado atraviesa un momento decisivo. Durante años, la innovación avanzó de manera progresiva, incorporando mejoras en eficiencia, seguridad y conectividad. Sin embargo, hay hitos que rompen esa lógica incremental y marcan verdaderos saltos de época. La producción en serie del primer Volvo FH totalmente autónomo pertenece a esa categoría: no se trata de un experimento ni de una demostración tecnológica, sino del inicio de una nueva fase industrial. Con este paso, la conducción autónoma deja de ser un desarrollo de laboratorio para convertirse en un producto fabricado bajo estándares industriales. El cambio es profundo: la autonomía ya no vive en prototipos aislados, sino que entra formalmente a las líneas de montaje y se integra al ADN de uno de los camiones más emblemáticos del mundo.

Fuentes: AutoMotor

