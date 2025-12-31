BM – miércoles 31 de diciembre

IMPORTANTE Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19. Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191. Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244-442236 o 2244-15-466040.

ACTIVIDAD EN LA PILETA DEL EX-COUNTRY La Secretaría de Deportes y Cultura y el Intendente Municipal han decidido, debido a las altas temperaturas, que los días 31 de diciembre y el 2 de enero, de 14 a 18 horas se abrirá el Centro Recreativo Municipal. No así el 1° de enero que permanecerá cerrado.

LAS FLORES REFUERZA EL ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DIGITAL EN LAS ESCUELAS La Secretaría de Educación y la Dirección de Género, Niñez y Adolescencia realizaron un encuentro para fortalecer las herramientas de las instituciones educativas frente a situaciones de violencia digital que afectan a niñas, niños y adolescentes. Durante la jornada se trabajó sobre la detección temprana de señales de alerta, la intervención y el acompañamiento de los estudiantes, y la articulación entre los equipos educativos y organismos especializados.

En este marco se presentó la Guía EMA, un material de referencia para el abordaje de la violencia digital en el ámbito educativo, especialmente ante la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, brindando orientaciones claras para la actuación institucional. El intendente Alberto Gelené agradeció especialmente la presencia de la señora Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk e impulsora, junto con otras organizaciones, de la Ley Ema para la implementación del Programa. Además, destacó la importancia del trabajo conjunto y del compromiso de los distintos actores en la construcción de entornos educativos seguros. Participó también personal de Centros de Promoción Comunitaria, fuerzas de seguridad, docentes, equipos directivos, autoridades educativas y municipales.

Desde el Área de Educación se reafirmó el compromiso en el acompañamiento a los espacios de cuidado, con enfoque de derechos y ciudadanía digital.

