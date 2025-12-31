Autoconvocados de Azul Autovía Ya y Estrellas Amarillas repudian nuevamente la respuesta de Vialidad Nacional

El grupo de Vecinos Autoconvocados de Azul autovía YA! y Estrellas Amarillas queremos comunicar que repudiamos el descargo realizado en la causa del amparo de parte de la abogada, Dra. Daniela Paula Borghini de Vialidad Nacional que niega y desconoce el mal estado de la ruta 3 como así también las pérdidas de vidas, bienes materiales y el gasto en atención médica en nuestros hospitales. Invitamos a la abogada a que la transite y compruebe por sí misma el desastroso estado en la que se encuentra, y haga su propio relevamiento. En la oportunidad en la que fuimos recibidos por el director de Vialidad Marcelo Campoy, concurrimos junto al intendente de Azul Nelson Sombra y el intendente de Las Flores Alberto Gelené, se nos ofrecieron disculpas por la respuesta del entonces abogado que representaba a Vialidad Nacional, Leandro Nicolás Sverdlik, afirmando que ese no era el pensamiento de esa dirección ni del presidente. Ahora, un par de meses más tarde, nos encontramos con la misma negación de la situación, nada ha cambiado, los siniestros viales siguen ocurriendo, las vidas se siguen perdiendo y quieren hacernos creer que esto sucede por negligencia del conductor o deterioro de los vehículos y que corredores viales es responsable del mantenimiento de la calzada y las banquinas. Si es así, ¿para qué pagamos peajes e impuestos en combustibles, lubricantes y neumáticos? y la VTV para transitar sobre una ruta totalmente deteriorada y peligrosa.

