Trabajo articulado para embellecer la Escuela Primaria Nro. 18

Fm Alpha

En un claro ejemplo de compromiso comunitario y trabajo colaborativo, la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 18 llevó adelante, junto al Gobierno Municipal, la puesta en valor del patio de la institución, destinada a mejorar los espacios recreativos utilizados diariamente por los estudiantes. El objetivo central fue embellecer el lugar y también mejorar las demarcaciones en el acceso a la escuela. Desde la Municipalidad, se remarcó la importancia de acompañar las mejoras edilicias en establecimientos educativos, entendiendo que la escuela es un espacio clave para el desarrollo integral de los niños y niñas de la ciudad. El trabajo realizado en la EP Nº 18 refleja el espíritu de participación, solidaridad y compromiso que impulsa a seguir fortaleciendo los vínculos entre la comunidad educativa y el gobierno municipal.

