4 de noviembre de 2025

Fuerte temporal en Urdampilleta: sin energía eléctrica, voladuras de techos, caída de antenas y árboles

6 minutos atrás Fm Alpha

Un fuerte temporl castigó en las últimas horas la localidad ubicada en el partido bonaerense de Bolívar. Se estima que hubo ráfagas superiores a los 100 kilómetros en algunos sectores, Bomberos y Defensa Civil trabajan desde anoche relevando viviendas. No se registran personas afectadas tras el fenómeno climatico, sí con daños materiales muy importantes. El intendente municipal Marcos Pisano junto a la secretaria de Desarrollo de la Comunidad y la delegada Micaela Chiminella, acompañan el trabajo de Bomberos Voluntarios, Policía, Defensa Civil y Protección Ciudadana que trabajan en la localidad. La localidad se encuentra sin servicio eléctrico debido a la interrupción del mismo por parte de la Cooperativa Eléctrica como medida preventiva y a la caída de postes en diferentes lugares. Hasta el momento se relevaron aproximadamente 40 techos, no se registran victimas ni heridos y el Hospital Juana de Miguens fue dispuesto por el intendente como centro de evacuación, ya que posee conectividad para permitir comunicaciones mediante antena y autonomía energética.

Fuente: Radio Ciudad (Bolívar)

