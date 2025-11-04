Investigadores australianos desarrollan pintura para tejados que refleja el 97% del sol y genera hasta 4,7 litros de agua al día

Una pintura polimérica porosa que refleja el 97 % de la luz solar y enfría superficies hasta 6 °C por debajo de la temperatura ambiente. Al enfriar la superficie, permite la condensación del vapor de agua del aire, recolectando hasta 390 mL/m² por día. La tecnología desarrollada por la Universidad de Sídney y la empresa emergente Dewpoint Innovations no es solo una pintura: es una respuesta concreta a dos problemas urgentes. Por un lado, el aumento del calor urbano por superficies que absorben radiación. Por otro, la creciente escasez de agua, incluso en zonas tradicionalmente húmedas. Este recubrimiento nanoestructurado, aplicado como una pintura convencional, actúa como una capa pasiva que refleja la radiación solar y condensa agua atmosférica sin usar energía eléctrica. Durante las pruebas, se comprobó que reduce hasta 6 °C la temperatura interior respecto al aire exterior, una diferencia que puede marcar la diferencia en viviendas sin climatización activa. Y mientras enfría, genera agua.

Fuente: EcoInventos

About The Author