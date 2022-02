«Un corazón para Isi»: campaña para ayudar a un pequeño de tres años

En las últimas horas ésta imagen se ha viralizado en estados de whatsapp, historias en redes sociales -Facebook e Instagram- La campaña «Un corazón para Isi» hace referencia a Isidro Gastaldi Aladro, un pequeño de apenas tres años oriundo de Tandil quien debe someterse a un trasplante de corazón debido a un cuadro de miocarditis. Isidro, es hijo de la ex leona -Selección Argentina de Hockey Femenino sobre césped- Laura Aladro. Tras la difusión del caso, decenas de deportistas se movilizaron para concientizar sobre la importancia de la donación de órganos. En un primer momento Isidro estuvo internado en un hospital de esa ciudad. “Nació completamente sano. En un momento tuvo una arritmia, pero se corrigió y los controles siempre dieron bien hasta hace un mes y medio que comenzaron los problemas y lo llevaron al hospital”, explicó uno de sus tíos. Ante la gravedad de su patología, el niño fue derivado desde Tandil al Hospital Italiano en Buenos Aires, donde se encuentra en Terapia Intensiva desde el 27 de noviembre, en lista de espera del INCUCAI, ya que su corazón no responde a ningún tipo de tratamiento ni medicación. “Viene con muchos tratamientos y su corazón no está respondiendo a ninguno y no puede seguir recibiendo drogas para que su corazón lata porque eso puede descompensar a otros órganos”, precisaron fuentes de su entorno. A través del Instagram @uncorazonparaisi, se puede seguir la evolución del caso. La cuenta logró la adhesión de diferentes figuras de distintos ámbitos, quienes se sumaron a la campaña acerca de la importancia de la donación de órganos copiando la imagen. Se invita a todos a hacerlo.

Fuente: Página 12

