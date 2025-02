Un punto no tan limpio

El Programa Puntos Limpios es una acción concreta que la Cooperativa Obrera lanzó en agosto de 1999. Esto se expandió en distintas localidades del país, pero en la realidad este nombre no deja de ser algo publicitario que se busca un efecto concientizador, y en la realidad es el punto mas sucio, pues concentra los desechos de un barrio. Para que esto se vea distinto, no estaría mal en que el municipio esté mas cerca y recoja mas seguido para que el «punto limpio» no se desborde. Como si fuese poco, el sector naranja es para colocar aceites vegetales, con los días de intenso calor genera aromas nauseabundos. Concretamente, es un polo de concentración de basura en zona céntrica.

