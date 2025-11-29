30 de noviembre de 2025

Una noche a pura emoción: todo listo para el Baile de Egresados 2025

1 minuto de lectura
1 día atrás

(foto gentileza Club de Leones Las Flores) Este sábado por la noche en el club Juventud Deportiva se llevará a cabo el tradicional evento organizado por la institución leonística. «El pronóstico indica que por la tarde ya no lloverá de manera que el evento sigue en pie», indicó Marcos Basoalto, presidente del Club de Leones, a FM Alpha. Esta edición incluirá alrededor de 400 egresados (200 parejas) de la Promoción 2025 quienes recorrerán la tradicional pasarela.

