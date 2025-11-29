Concejo Deliberante: última sesión del período legislativo 2025

Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del año en el Honorable Concejo Deliberante, con un Orden del Día compuesto por 19 puntos.

Entre los temas destacados se trató un homenaje al Dr. Oscar Alende, a partir de la aprobación de un Proyecto de Decreto que autorizó la colocación de una fotografía del dirigente, quien fuera Diputado Provincial, Diputado Nacional, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y fundador del Partido Intransigente.

La iniciativa se vincula además con el nombre que lleva la sala donde se desarrollan las Sesiones Ordinarias del HCD. En este reconocimiento estuvieron presentes dos representantes del Partido Intransigente y ex concejales, Darío Couzelo y Pablo García Romero, quienes compartieron sus sensaciones respecto a la incorporación de la imagen del histórico dirigente.

Por tratarse del último encuentro legislativo del año, la jornada concluyó con una emotiva despedida de los concejales que finalizan su mandato:

Por el bloque Frente Todos por Las Flores: Laura Risso, Leonardo Municoy, Fabricio Pesch y Ezequiel Coronel.

Por el bloque Adelante Juntos: Sebastián Lizarraga y Federico Dorronsoro.

