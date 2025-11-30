Cuatro equipos que pueden y solo dos lugares para la clasificación a semifinales

Esta tarde desde las 17,30 Hs, en dos canchas, se jugarán dos partidos claves del torneo oficial de primera división. En el estadio de Juventud Unida: Barrio Traut y El Hollín definirán si pasan de fase o se quedan afuera de la competencia, mientras que en CEF N° 6, en el mismo horario, con transmisión de FM ALPHA 91.5, El Taladro deberá ganarle a Juventud Unida para ser semifinalista. Deportiva, que no jugará en la última fecha, si se dan ciertos resultados favorables, también puede llegar a clasificar.

Por Flavio Iacomini

El torneo Clausura 2025 de largo aliento, después de tantas postergaciones por diferentes motivos que fueron desde lo climático hasta por motivos especiales, esta tarde, si la lluvia lo permite, llegará a su fin de etapa clasificatoria.

Por la decimocuarta y última fecha, se disputarán tres partidos: Atlético Las Flores (ya sin chances) y Ferrocarril Roca (clasificado) se enfrentarán en el CEF N° 6 desde las 15,30 hs para cumplir los dos equipos con el último partido de la fase regular del campeonato.

En el mismo estadio, pero desde la cinco y media de la tarde, El Taladro, tras una gran remontada, luego que tomó el equipo el D.T Gonzalo Aparicio, se cruzará ante el puntero y también ya clasificado Juventud Unida.

El conjunto verde, que por cábala juega ahora con la camiseta anaranjada, no tiene otra opción que el triunfo ante los albirrojos. Si logra la victoria, trepará a los 17 puntos, no dependerá de nadie y se aseguraría el pase a las semifinales del campeonato oficial que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

El nerviosismo estará también en el estadio de 25 de Mayo y Azul, porque allí, en cancha de Juventud Unida, en el mismo horario de las 17,30 Hs, Barrio Traut y El Hollín chocarán en un duelo directo por la clasificación.

Es válido explicar que en este encuentro, una victoria de El Hollín, lo hará clasificar a semifinales de manera directa porque los aurinegros cosecharían las 17 unidades necesarias para tampoco depender de nadie.

Si El Taladro y El Hollín ganan, el que quedará afuera será Juventud Deportiva, equipo que ya terminó de jugar en el torneo y sumó 16 puntos.

En cambio si gana Barrio Traut (13) llegaría a las 16 unidades y alcanzaría a Deportiva pero deberá esperar que El Taladro (14) no le gane a Juventud Unida porque el “Depor” tiene mejor diferencia de goles ( mas dos), contra menos dos del amarillo de Dardo Rivarola. La otra opción del “Barrio” es ganarle a El Hollín por más de cuatro goles de diferencia y ahí si no depender de nadie. También es chance para Barrio Traut, que El Taladro empate o pierda y ahí si una victoria del amarillo lo llevaría a semifinales

Para El Hollín en cambio, hasta un empate puede llegar a clasificarlo mientras que no gane El Taladro. Los aurinegros de Eduardo Sandez y Silvio Carpinetti, están en cuarta posición en la tabla con 14 puntos.

El que estará en espera que desespera será Juventud Deportiva. “Los Loros”, estarán con la atención puesta en lo que pueda llegar a suceder en las dos canchas.

El servicio radial de FM ALPHA 91.5, será fundamental para poder conocer que puede llegar a pasar en la última fecha del Clausura 2025, previo al ingreso a semifinales.

La transmisión central estará en cancha del CEF N° 6 con El Taladro-Juventud Unida y en simultáneo con salidas permanentes desde el estadio de Juventud Unida con Barrio Traut-El Hollín. Una última fecha imperdible.

