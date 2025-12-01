Concejal saliente Leo Municoy: “La Política necesita la militancia fuera de todo cargo o responsabilidad en la función”

Despidiendo la banca de Todos por Las Flores, el contador Leo Municoy estuvo en “El Periodístico” con Ernesto Varela.

El concejal que admira a Oscar Alende y ante al cambio que generó un gran debate interno por el 2012 donde su referente Martin Sabbatella (Nuevo Encuentro) se adhiere a Cristina Fernández, junto al máximo referente ex P.I. local Pablo García Romero, reflexionó sobre sus años en el HCD.

“Fueron casi seis años como concejal, muchas sesiones largas, creo que rompí el record de los que más hablaron, uno trata de ser coherente lo cual no quita que pueda cambiar de opinión… Oscar Alende también fue gobernador…Ayer habló Pablo (García Romero) y Darío (Couzelo) en la apertura de sesiones de colocar una imagen de Alende, una figura que cosechó el respeto de propios y adversarios…”. Sobre su futuro político, dijo: “Lo que estoy dando es un paso al costado en cuanto a la función pública sin pensar en alguna otra función. Mi participación seguirá cerca al oficialismo (TXLF). Alende terminó siendo candidato a diputado encabezando la lista del justicialismo…El P.I. fue un partido que nutrió a muchas fuerzas políticas…” Sobre si tuvo propuestas para participar en el ejecutivo, dijo:

“Del Ejecutivo me preguntaron si estaba disponible para un cargo y dije que no, que estoy más abocado a mi función profesional y necesito poner más énfasis para ordenar mis cosas, mis hijos que son pequeños y deseo pasar más tiempo con ellos. Igual no descarto alguna función en 2027. La Política necesita la militancia fuera de todo cargo o responsabilidad en la función”. Remarcó.

También agrego: “Tiene que ver con una cuestión de representación, no todas las profesiones son compatibles con la función política. Hay vecinos que les gustaría participar, pero tienen su actividad privada, su comercio, su negocio. Es complejo de participación, los espacios de toma de decisión política no están representados y me parece que hace falta que ese ciudadano pueda expresar opinión política. Es una pata que le falta a la política y un motivo que hizo alejar a la gente…” Sobre su rendimiento en el HCD, dijo: “Soy bastante incorformista, creo que algo se puede hacer mejor. Una de las últimas ordenanzas era la Mesa de Arbolado Público no sólo el mantenimiento, estado de las veredas, son cosas que le interesa el público. Hay que pensar normativa que permita obtener los recursos necesarios para el mantenimiento de veredas. Mientras uno es joven y no tiene problemas para caminar no se da cuenta. Algunas están detonadas y es dificultoso transitar….También se pudo avanzar con la actualización de la reforma del Plan de Ordenamiento Urbano, es algo complejo analizar porque son varios capítulos…Hay que discutir cuestiones a qué tipo de ciudad queremos y qué tipo de ciudad podemos construir. No todo lo que se quiere se puede, muchas veces definir lo que se puede implica discusiones. Comparto hablar del tema de la densidad de la zona céntrica en función de todo lo que hay. Hay manzanas donde hay poca gente viviendo…” Decía.

